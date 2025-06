Il PSG batte l'Atlético 4-0 sotto un caldo intenso nella Coppa del Mondo per club

HQ

La seconda giornata della Coppa del Mondo per Club ha incluso la prima partita "a livello di Champions League", tra due giganti europei come Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, anche se il risultato è stato, ancora una volta, molto sbilanciato poiché l'Atlético non è stato in grado di scalfire gli ultimi campioni della Coppa dei Campioni, terminando 4-0.

Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Kang-In Lee hanno segnato tutti e quattro i gol del PSG, mentre Julián Álvarez dell'Atletico ha segnato un gol che è stato annullato dal VAR, con l'arbitro Istvan Kovacs che lo ha annunciato ad alta voce, una nuova regola secondo cui la FIFA utilizzerà l'intero torneo per migliorare la trasparenza nelle decisioni dell'arbitro. I tifosi dell'Atleti, tuttavia, non erano contenti dell'arbitro, lo stesso ufficiale della finale di Champions League terminata 5-0 contro il PSG, poiché la maggior parte delle decisioni li riguardava, incluso un controverso secondo cartellino giallo a Lenglet.

In termini di presenze, nonostante sembrasse semivuoto all'inizio ritardato, alla fine oltre 80.000 tifosi hanno assistito alla partita. Tuttavia, il risultato, entrambe le squadre si sono lamentate delle condizioni della partita, giocata alle 15:00 ora locale sotto un caldo intenso, per consentire ai tifosi europei di seguire (erano le 21:00 CEST). Sono consentite due pause di raffreddamento in ogni metà della partita, ma con oltre la metà delle partite che si svolgono prima delle 17 ora locale negli Stati Uniti, giocatori e allenatori sono preoccupati per la salute dei giocatori.