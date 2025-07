Il PSG distrugge il Real Madrid 4-0 e raggiunge la finale della Coppa del Mondo per Club

HQ

Il Paris Saint-German è il secondo finalista della Coppa del Mondo per Club dopo la sconfitta per 4-0 contro il Real Madrid. Il duello tra i due ultimi vincitori della Champions League è stato del tutto sbilanciato, con il PSG superiore in tutto e per tutto al Real Madrid: 17 tiri, 7 in porta contro soli 11 tiri, 2 in porta, 69% di possesso palla e il doppio dei passaggi completati, 681 contro 306.

Due errori individuali di Raúl Asencio e Rudiger nei primi dieci minuti hanno spezzato la partita per il Madrid, ma anche con la comodità del risultato, il PSG non si è mai lasciato andare alla partita. Anche nelle parti in cui il Madrid ha migliorato la pressione, ha mancato di precisione e non si è mai avvicinato al gol di Donnarumma.

Il PSG ha battuto il Real Madrid per 4-0, lo stesso risultato ottenuto contro l'Atlético de Madrid all'inizio della competizione, appena un mese dopo il 5-0 contro l'Inter. Anche il Bayern Monaco non è stato in grado di scalfire la squadra di Luis Enrique. Riuscirà il Chelsea a reggere il confronto con il gigante francese? Lo sapremo domenica 13 luglio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST.