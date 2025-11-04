Il PSG perde contro il Bayern nonostante la superiorità numerica; Dembélé e Hakimi infortunati

HQ

Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta per 1-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, ma quelle non sono state le peggiori notizie per la squadra francese e per i campioni in carica, dato che Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi (nel giorno del suo 27° compleanno) hanno entrambi lasciato la partita infortunati.

Luis Díaz, il grande acquisto del Bayern Monaco in estate dal Liverpool, ha segnato il primo e unico due gol per il Bayern nei primi 30 minuti. Tuttavia, anche il centrocampista è stato protagonista in quanto ha effettuato un contrasto che ha ferito gravemente Hakimi alla caviglia. Prima della valutazione medica, alcune previsioni dicono che questo tipo di lesione può richiedere circa due mesi per guarire.

In precedenza, il vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé ha segnato un gol annullato dal VAR e tre minuti dopo ha lasciato il campo infortunato, il suo terzo infortunio in questa stagione. Dembélé ha già saltato la metà delle partite giocate dal PSG in questa stagione.

Il secondo tempo è stato completamente dominato dal PSG, come mostrano le statistiche: 25 tiri, 10 in porta (contro 9/4 del Bayern) e il 65% di possesso palla, ma un solo gol di Joao Neves, il che significa che il Bayern estende un'incredibile serie di 16 vittorie in questa stagione. Attualmente, insieme all'Arsenal, sono l'unica squadra con 12/12 punti finora nella classifica della Champions League.