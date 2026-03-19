Il PSG potrebbe chiedere il rinvio di una partita cruciale in Ligue 1 la prossima settimana

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Il Paris Saint-Germain è programmato per giocare tre partite molto importanti in sei giorni: dopo la pausa internazionale, ospiterà una partita di Ligue 1 contro il Tolosa il 3 aprile e poi le parti più pesanti: il primo giorno di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool mercoledì 8 aprile; partita di campionato contro il Lens sabato 11 aprile; e la gara di ritorno della partita a eliminazione diretta contro il Liverpool martedì 14 aprile.

Quella partita contro il Lens è particolarmente importante perché potrebbe essere decisiva per il titolo di Ligue 1, dato che il Lens è l'unico altro candidato al titolo oltre agli attuali campioni. Il PSG è stato sfortunato perché ha ottenuto il "corto" eliminatorio (un giorno in meno tra le partite), e secondo RMC Sport, il PSG potrebbe chiedere un rinvio della partita di campionato, cosa già fatta durante i 16 di finale con la partita contro il Nantes, che si giocherà il 22 aprile.

Tuttavia, per il momento non hanno richiesto nulla, ma interrogati sulla possibilità, RC Lens ha detto che sarebbero aperti a essere considerati e che la richiesta "ha senso", ma solo se non dovesse danneggiarli, dato che Lens è anche programmata una semifinale di Coupe de France il 21 aprile contro Tolosa.

In Ligue 1, il Lens è l'unica squadra che può ancora competere con il PSG per il titolo, anche se la situazione si è ribaltata quando il Lens ha vinto solo una delle ultime quattro partite. Ora sono secondi con 56 punti, dietro al PSG con 57 punti, e una partita in meno: il PSG potrebbe potenzialmente avere quattro punti di vantaggio sul Lens in Ligue 1. Se il Lens battesse il PSG l'11 aprile (se la partita non venisse posticipata), quel vantaggio potrebbe essere ridotto e la gara continuerebbe...