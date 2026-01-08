Il PSG supera un spavento nel finale e vince la Trophée des Champions ai rigori

HQ

Il Paris Saint-Germain ha sollevato un'altra Trophée des Champions, battendo il Marsiglia ai rigori, in una partita giocata in Kuwait. Con questa vittoria, il PSG amplia il record di 14 vittorie in Supercoppa di Francia, che include tutte quelle dal 2013 tranne il 2021, quando hanno perso contro il Lille.

Il Marsiglia è andato vicino a interrompere la striscia, grazie a un calcio di punizione di Mason Greenwood e a un sfortunato autogol di William Pacho. Tuttavia, il gol di Gonçalo Ramos al 95° minuto ha portato a una serie di rigori, che ha conquistato il PSG per 4-1.

Dopo la loro stagione di grande successo nel 2024/25, il PSG è riuscito a vincere tutti i titoli minori in questa stagione (Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale FIFA e la Supercoppa di Francia)... ma in quelle tre occasioni, ai rigori. Ancora una volta, il secondo portiere del PSG, Chevalier, si è dimostrato decisivo, parando i tiri di Matt O'Riley e Hamed Traoré, con Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Désiré Doué che hanno segnato per il PSG.

In Ligue 1, il PSG è secondo, a un punto dal Lens. Marsiglia è terza con 32 punti. La scorsa stagione, il Marsiglia è stato secondo in Ligue 1, il che ha permesso loro di giocare la partita di stasera, dato che il PSG ha vinto sia la Ligue 1 che la Coupe de France.