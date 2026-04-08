Il PSG umilia il Liverpool in Champions League: la migliore notizia per il Liverpool è il risultato

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Il Paris Saint-Germain ha travolto il Liverpool nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, con una superiorità incredibile in ogni statistica che non si è davvero tradotta nel tabellone: 2-0, un buon vantaggio ma non decisivo. Tuttavia, il Liverpool dovrà migliorare drasticamente il livello nel ritorno ad Anfield: a Parigi hanno realizzato solo 3 tiri, contro i 17 del PSG, e hanno avuto solo il 26% di possesso palla con solo il 78% di precisione nei passaggi (Parigi il 93%).

Secondo CentreGoals, è stata la prima volta in sei anni che il Liverpool non ha realizzato un solo tiro in porta in Champions League. Sicuramente non il quadro immaginato dalle prime previsioni, che consideravano PSG-Liverpool il duello più equilibrato dei quarti di finale...

Désiré Doué e Kvaratskhelia hanno segnato due gol per il PSG e hanno dominato per tutto il tempo. Alexander Isak, tornato dall'infortunio dopo aver non giocato a dicembre, non ha potuto fare nulla per cambiare idea. La realtà, però, è che con un 2-0 sotto il Liverpool può ancora tentare una rimonta la prossima settimana con l'aiuto dei suoi tifosi. Anche il Barça, che ha perso 2-0 contro l'Atlético mercoledì...