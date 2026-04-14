Il PSG voler tenere Luis Enrique "per sempre" lo renderebbe uno degli allenatori di calcio meglio pagati al mondo

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Dopo anni di desiderio di entrare nell'élite europea, il Paris Saint-Germain è finalmente diventato campione europeo lo scorso anno, vincendo la Champions League con Luis Enrique alla guida della squadra. Il manager spagnolo è amato a Parigi e, nonostante il suo contratto scada nel 2027, il club francese di proprietà del Qatar vuole tenerlo almeno fino al 2030. Secondo AS, secondo AS, secondo cui sono iniziati i colloqui per offrire a Luis Enrique un nuovo contratto con un notevole aumento salariale: due anni e prorogabile a un terzo anno, fino al 2030.

Il nuovo stipendio, non divulgato, renderebbe Luis Enrique uno dei tre allenatori meglio pagati al mondo, insieme a Diego Pablo Simeone all'Atlético de Madrid, Pep Guardiola al Manchester City e Simone Inzaghi all'Al Hilal.

Ma secondo AS, il legame tra PSG e Luis Enrique è così forte che a Parigi (o a Doha, riferendosi ai proprietari dei club) stanno già "considerando un contratto a vita con l'allenatore". "Tutte le decisioni passano da lui, nessun acquisto viene fatto senza il suo consenso, e ha migliorato praticamente ogni giocatore che ha allenato nelle ultime tre stagioni". È stato segnalato.

Il Paris Saint-Germain giocherà stasera la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, con un vantaggio di due gol: l'anno scorso hanno eliminato un Liverpool molto più forte agli ottavi di finale ai rigori e poi hanno sollevato il trofeo.