Il PSG voler tenere Luis Enrique "per sempre" lo renderebbe uno degli allenatori di calcio meglio pagati al mondo
Sono iniziate le trattative per un nuovo contratto fino al 2030, ma il PSG vorrebbe tenerlo "per sempre", secondo un nuovo rapporto.
Dopo anni di desiderio di entrare nell'élite europea, il Paris Saint-Germain è finalmente diventato campione europeo lo scorso anno, vincendo la Champions League con Luis Enrique alla guida della squadra. Il manager spagnolo è amato a Parigi e, nonostante il suo contratto scada nel 2027, il club francese di proprietà del Qatar vuole tenerlo almeno fino al 2030. Secondo AS, secondo AS, secondo cui sono iniziati i colloqui per offrire a Luis Enrique un nuovo contratto con un notevole aumento salariale: due anni e prorogabile a un terzo anno, fino al 2030.
Il nuovo stipendio, non divulgato, renderebbe Luis Enrique uno dei tre allenatori meglio pagati al mondo, insieme a Diego Pablo Simeone all'Atlético de Madrid, Pep Guardiola al Manchester City e Simone Inzaghi all'Al Hilal.
Ma secondo AS, il legame tra PSG e Luis Enrique è così forte che a Parigi (o a Doha, riferendosi ai proprietari dei club) stanno già "considerando un contratto a vita con l'allenatore". "Tutte le decisioni passano da lui, nessun acquisto viene fatto senza il suo consenso, e ha migliorato praticamente ogni giocatore che ha allenato nelle ultime tre stagioni". È stato segnalato.
Il Paris Saint-Germain giocherà stasera la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, con un vantaggio di due gol: l'anno scorso hanno eliminato un Liverpool molto più forte agli ottavi di finale ai rigori e poi hanno sollevato il trofeo.