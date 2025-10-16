Il "pub più remoto" del Regno Unito cancella la festa di Halloween a tema Harry Potter dopo il contraccolpo

HQ

The Old Forge, un pub di proprietà della comunità a Inverie, sulla penisola scozzese di Knoydart, noto come il pub più remoto del Regno Unito, ha cancellato la sua prevista cena di Halloween a tema Harry Potter dopo aver ricevuto un contraccolpo online.

L'evento, pubblicizzato come una "notte incantevole" di divertimento magico completo di cibo a tema e burrobirra, è stato annullato dopo che il locale ha detto che il personale aveva ricevuto "dolore inappropriato" per la scelta del tema.

In una dichiarazione, la direzione ha detto che l'intenzione era quella di creare una serata spensierata, ma il legame con l'autrice di Harry Potter JK Rowling, nota per le sue opinioni critiche di genere, si è rivelato divisivo.

"Pensavamo che fosse chiaro come ci sentiamo riguardo ai diritti di tutti, soprattutto dato il nostro recente sostegno al Knoydart Pride", ha scritto il team. Hanno anche notato che per la serata era stata programmata una raccolta di beneficenza per i giovani trans.

The Old Forge ha chiarito che una festa di Halloween per bambini avrà ancora luogo, con tutti gli altri servizi che si svolgeranno come al solito. Il pub ha esortato la comunità a rimanere "gentile e rispettosa" nei confronti del suo personale.

Situata in uno dei luoghi più isolati della Gran Bretagna, The Old Forge può essere raggiunta solo con un'escursione di 18 miglia o un viaggio in barca di sette miglia. Il locale è stato a lungo un simbolo di resilienza e spirito di comunità, qualità che ora richiama in mezzo alle polemiche.

