Il PUBG Global Championship 2026 si terrà a Istanbul

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Le date e il paese/città ospitanti del PUBG Global Championship 2026 sono stati ufficialmente rivelati. Previsto per la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, il grande evento PUBG: Battlegrounds si terrà a Istanbul, in Turchia, con 32 squadre presenti che si contendono una fetta di un montepremi di 1,5 milioni di dollari.

L'evento è strutturato in modo che ci sia una fase di qualificazione il 1° dicembre, tutto prima di una Survival Stage della durata di cinque giorni che si svolge dal 2 al 6 dicembre. Ci sarà poi una pausa di tre giorni prima di una giornata di allenamento il 10 dicembre, e infine un periodo di finale di tre giorni che si prolunga dall'11 al 13 dicembre.

Non siamo ancora informati su una sede ospitante fissa e, allo stesso modo, le squadre partecipanti saranno determinate solo man mano che proseguiremo nella stagione 2026. Quello che sappiamo è che otto slot sono offerti tramite il circuito globale PGS, quattro ciascuna per le regioni Americhe, Cina e EMEA, più tre slot ciascuno per le regioni coreana, thailandese e vietnamita, due per il resto dell'APAC e un ultimo slot per il paese ospitante, la Turchia.

Aspettatevi ulteriori informazioni nei prossimi mesi.