Il pugile di Manchester Tyson Fury annuncia il suo ritorno tra voci di un incontro contro Anthony Joshua

Tyson Fury, pugile britannico di 37 anni, ha annunciato il suo ritorno, quasi esattamente un anno dopo aver annunciato il suo ritiro. Su Instagram, il nativo di Manchester ha pubblicato che "Il 2026 è quell'anno. Il ritorno del Mac."

"Sono stato via per un po' ma ora sono tornato, ho 37 anni e continuo a prendere pugni. Non c'è niente di meglio da fare che prendere a pugni gli uomini in faccia e farsi pagare".

Soprannominato "Il Re Zingaro", Fury ha detenuto i titoli unificati dei pesi massimi (le cinture WBA, IBF, WBO e IBO) dal 2015 al 2016. Ha avuto un record quasi perfetto di 34 vittorie, 24 per KO, offuscato solo dagli ultimi due incontri, le uniche due deat da professionista, entrambe contro il pugile ucraino Oleksandr Usyk nel 2023 e 2024.

Tuttavia, quella è stata in realtà la terza volta che Fury ha annunciato il suo ritiro dalla boxe, per poi annunciare il suo ritorno anni o mesi dopo. Dopo il 2015 ha trascorso due anni e mezzo lontano dal ring per concentrarsi sulla sua salute mentale, ma è tornato nel 2018. Si è ritirato nuovamente nel 2022 ed è tornato sei mesi dopo, e ha annunciato nuovamente il suo ritiro a gennaio 2025, che è durato un anno.

Ora si vocifera che Fury affronterà il suo storico rivale Anthony Joshua nel 2026. Joshua ha sfidato Fury dopo la sua sconfitta contro Jake Paul il mese scorso, ma ha subito un incidente d'auto in Nigeria dove ha riportato ferite lievi, ma due dei suoi migliori amici sono morti.