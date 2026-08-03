Il pugile irlandese Lee Reeves è stabile ma in condizioni critiche dopo aver subito un devastante KO

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Lee Reeves, pugile irlandese di 31 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver subito un KO durante un incontro di boxe contro Gary Cully a Dublino. L'incontro per il super-leggero dei BUI Celtic raggiunse il decimo round quando Cully mise al tappeto Reeves con un colpo diretto al volto. Privo di sensi, è stato portato in ospedale e attualmente si trova in "condizioni critiche ma stabili", secondo un portavoce.

"Ne sapremo di più nei prossimi giorni, e i nostri pensieri e preghiere restano con Lee e la sua famiglia", ha detto il portavoce dei Reeves (tramite BBC). Cully, che era il favorito per l'incontro, ha detto che Reeves "è arrivato lì come grande sfavorito dopo aver combattuto a un livello relativamente inferiore fino ad ora" ma è rimasto sorpreso dal suo livello, "ha davvero dimostrato di poter operare a un livello più alto. Un enorme merito per lui" e ha detto che le sue preghiere e i suoi pensieri erano con lui.

Reeves, ispirato dalla grande pugile irlandese Katie Taylor, disputò 18 incontri di boxe, vincendone 16, 11 per KO e perdendone 2.