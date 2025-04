Il pulsante C sull'interruttore 2 è a pagamento se vuoi che faccia qualcosa

HQ

Se hai seguito la nostra copertura del Switch 2, saprai che i controller hanno un pulsante in più questa volta etichettato C. Porta alla nuova funzione GameChat, che è essenzialmente Discord su Switch - con una grande differenza: costa denaro.

Fino al 31 marzo 2026, possiamo utilizzare la chat gratuitamente, ma dopodiché avrai bisogno di un abbonamento per Switch Online per utilizzarla. Ma se non lo paghi, cosa fa il pulsante C? La risposta è... niente.

Polygon ha recentemente intervistato il vicepresidente dell'esperienza del giocatore e del prodotto Bill Trinen su cosa succede se l'utente non pagante preme il pulsante C:

"Sarebbe possibile scoprire l'abbonamento NSO e farsi un'idea di alcune delle funzionalità".

Ciò significa che hai un pulsante inutilizzabile sul controller e non puoi mappare altre funzioni su di esso. Se questo suona un po' strano e un po' aggressivo, vale la pena ricordare che Nintendo considera GameChat un'app killer per la console, cosa che anche Trinen sottolinea nell'intervista, giustificando il fatto che l'utilizzo dei pulsanti ha un costo dicendo che è "parte dell'esperienza complessiva della piattaforma" e afferma anche che "NSO è davvero un pezzo fondamentale dell'esperienza di Nintendo Switch 2".

Pensi che sia ragionevole avere un pulsante che costa denaro per l'uso e quanto spesso prevedi di utilizzare GameChat?