Il Punitore torna sui nostri schermi in uno speciale Marvel TV questo maggio

Frank Castle è tornato. La versione di Jon Bernthal del Punitore ha già debuttato nell'MCU in Daredevil: Born Again, e apparirà ancora in Spider-Man: Brand New Day, ma ora il duro combattente del crimine avrà il suo speciale televisivo, in arrivo su Disney+.

Annunciato dalla pagina ufficiale sui social media di The Punisher (chi avrebbe mai pensato che avrebbe avuto tempo, considerando tutta quella lotta contro il crimine), Frank torna il 12 maggio. Non sappiamo quanto durerà questo speciale TV, ma considerando che Werewolf by Night è durato circa 53 minuti, ci aspetteremmo che anche questo rientri in quella fascia oraria.

Non siamo del tutto sicuri dei dettagli della trama, ma possiamo immaginare che questo si legherà alla presenza di Castle nel prossimo quarto film MCU di Spider-Man, in uscita questo luglio.