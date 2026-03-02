Il Qatar annuncia il rinvio di tutte le partite di calcio, inclusa la Finalissima tra Spagna e Argentina

HQ

La Federazione calcistica del Qatar ha annunciato il rinvio di tutti i tornei, competizioni e partite fino a nuovo avviso, a seguito dei due giorni di attacchi tra Stati Uniti, Israele e Iran, con il Qatar colpito da missili iraniani e la chiusura del loro spazio aereo.

Questo influenzerà le partite degli ottavi di finale della AFC Champions League che si sarebbero svolte questa settimana, incluse le partite contro l'Al Hilal di Cristiano Ronaldo, e molto probabilmente la Finalissima tra Argentina e Spagna, una partita tra i campioni del Mondo e America e i campioni d'Europa, che misura i due paesi tre mesi prima della Coppa del Mondo, prevista a Doha il 27 marzo.

La quasi certezza che il conflitto non si attenuerà entro un mese significa che le federazioni calcistiche spagnola e argentina dovranno trovare una nuova casa se vogliono che la partita si svolga come previsto il 27 marzo, durante l'ultima pausa internazionale prima della Coppa del Mondo FIFA a giugno.