Qatar Open inizia oggi: le principali partite da seguire lunedì e martedì con Sinner e Alcaraz

Dopo la conclusione dei tornei ATP 500 della scorsa settimana, con Ben Shelton e Alex de Miñaur che aggiungono nuovi titoli a Dallas e Rotterdam, l'attenzione si sposta sul Qatar per il Qatar TotelEnergies Open a Doha, che inizia oggi lunedì e termina sabato 21 febbraio.

Sarà il primo torneo dagli Australian Open per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'anno scorso, Alcaraz è stato sconfitto ai quarti di finale a Doha da Jiri Lehecka. Andrey Rublev ha sconfitto Jack Draper nella finale del 2025 a Doha.

Jannik Sinner inizierà oggi il suo torneo, affrontando il giocatore ceco Tomas Machac non prima delle 17:30 CET, 16:30 GMT di oggi. Oggi sarà anche il giorno del debutto delle teste di serie quarta e sesta, Daniil Medvedev contro Shang Juncheng, Jakub Mensik contro il britannico Jan Choinski, nei 32 finali.

Domani, martedì 17 febbraio, continua il turno dei 32 finali, con il debutto di Carlos Alcaraz contro Arthur Rinderknech, la testa di serie numero numero Alexander Bublik contro Pablo Carreño, la testa di serie numero numero numero Andrey Rublev contro Jesper de Jong e la testa di serie 7 Karen Khachanov contro Jaume Munar. Gli orari delle partite di martedì devono ancora essere annunciati.