Il Qatar riferisce che la produzione di gas rimane stabile nonostante il conflitto tra Israele e Iran

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il Qatar ha confermato che la sua produzione di gas dal giacimento condiviso di South Pars rimane inalterata, a seguito di un attacco israeliano che ha costretto l'Iran a interrompere parzialmente le sue operazioni, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al-Ansari.

"Finora, le forniture di gas stanno procedendo normalmente. Tuttavia, l'obiettivo sconsiderato solleva preoccupazioni per tutti per quanto riguarda le forniture di gas. Questa è una mossa sconsiderata... Le aziende che operano in questo settore sono internazionali e c'è una presenza globale".

Mentre Teheran è alle prese con il contenimento dei danni, Doha ha sottolineato che le forniture di gas continuano senza interruzioni. L'attacco ha sollevato preoccupazioni più ampie sulla sicurezza energetica nella regione, soprattutto data la presenza di aziende internazionali sul campo.