Il quarto gioco segreto all'evento Xbox di Microsoft è un titolo first-party più piccolo

Il 22 gennaio segna il primo grande evento Xbox dell'anno con Developer Direct. Questo è un evento che Microsoft organizza da diversi anni e che di solito offre giochi interessanti e sorprese sotto forma di cosiddetto shadow drop (giochi rilasciati senza preavviso).

Quest'anno sappiamo già che vedremo Beast of Reincarnation, Fable e Forza Horizon 6. Si è anche parlato molto di un quarto gioco che non è ancora stato rivelato, vociferandosi come un nuovo titolo indie. Tuttavia, l'editor di VGC Andy Robinson ora riferisce che non è così, ma che apparentemente si tratta di "un gioco originale più piccolo di uno studio first-party."

Questo lascia il campo aperto a speculazioni. È Fallout Shelter 2, qualcosa di nuovo da Double Fine di Tim Schafer (che ammetto che ha pubblicato Keeper di recente, ma presumibilmente ha altri progetti in cantiere), o forse Pentiment 2 ? Sappiamo poco quanto te, quindi sentiti libero di dirci quale studio Xbox pensi o speri che si riguardi.