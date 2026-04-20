Il raccolto record in Brasile fa crollare i prezzi del caffè in tutto il mondo

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Molti di noi hanno osservato con disperazione i prezzi salire a un ritmo irragionevole per molti anni. Anche se i peggiori aumenti sembrano essersi un po' rallentati nella maggior parte del mondo, i prezzi non stanno scendendo; Invece, si stanno stabilizzando a nuovi livelli più alti. Ma ora ci sono almeno alcune notizie che offrono un piccolo (e gustoso) raggio di speranza.

SVT riporta che i prezzi del caffè dovrebbero calare in modo piuttosto significativo quest'anno. La ragione è dovuta alla riduzione dei prezzi delle materie prime per i chicchi di caffè dopo un raccolto record in Brasile, con il Vietnam che ha riportato lo stesso. Rebecca Widegren, responsabile prezzi della catena svedese Coop, afferma che "non si prevedono tempeste imminenti o condizioni meteorologiche drasticamente cambiate" che possano peggiorare la situazione, e possiamo quindi aspettarci un calo di prezzo tra l'8 e il 10% sul mercato globale quest'anno e ulteriori cali all'inizio del 2027.

Ci vorrà tempo perché la piena riduzione dei prezzi entri in vigore, dato che tutto il caffè attualmente in negozio è stato prodotto ai vecchi prezzi. Solo una volta che l'intero inventario sarà stato sostituito con caffè appena prodotto potremo aspettarci di risparmiare una quantità significativa su questo elisir della vita.