Il rapper Ice Spice si unisce al cast The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants debutterà entro la fine dell'anno, con una data di debutto fissata per il 19 dicembre. Naturalmente, possiamo aspettarci che vecchi preferiti come Tom Kenny, Clancy Brown, Bill Fagerbakke e altri appaiano in un'altra avventura subacquea animata, ma ci sono anche alcuni nuovi nomi che si uniscono al cast.

Secondo Deadline, Regina Hall, Arturo Castro, Sherry Cola, George Lopez e il rapper Ice Spice si sono uniti al cast per il film in uscita. Ice Spice è probabilmente il nome più interessante qui (da qui il titolo), in quanto segnerebbe il suo primo ruolo in un film d'animazione e uno dei suoi primi ruoli cinematografici dopo una breve apparizione in Highest 2 Lowest all'inizio di quest'anno.

Ice Spice è anche pronta a produrre una canzone originale per il film. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants vede SpongeBob e Patrick rapiti dall'Olandese Volante dopo aver cercato l'avventura in alto mare.

