Il rapper Soulja Boy arrestato per possesso di un'arma da fuoco

Il rapper Soulja Boy, il cui vero nome è DeAndre Cortez Way, è stato arrestato a Los Angeles per porto d'arma da fuoco. Il musicista, che è un criminale condannato, è stato trovato in possesso di un'arma da fuoco durante un blocco del traffico, e poiché la legge stabilisce che i criminali condannati non possono possedere armi da fuoco, il rapper è stato arrestato e portato alla Wilshire Division della polizia di Los Angeles poco dopo.

Secondo Sky News, non è chiaro se Soulja Boy sia stato rilasciato dalla custodia, ma è stato processato alla stazione di polizia alle 6 del mattino ora locale di domenica mattina, dopo che l'incidente del blocco del traffico è avvenuto intorno alle 2:35.

Il motivo dell'arresto non è stato spiegato dalla polizia di Los Angeles, né lo ha fatto chiSoulja Boy avesse viaggiato in quel momento, ma se le accuse dovessero rimanere in piedi il rapper potrebbe essere nei guai, dato che la legge è abbastanza chiara su questioni come queste.

