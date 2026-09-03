Il rapporto afferma che le compagnie idriche hanno scaricato 43.000 ore di acque reflue nelle acque del Regno Unito a luglio e agosto

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Un rapporto piuttosto inquietante è arrivato dall'organizzazione Surfers Against Sewage (SAS), affermando che solo per luglio e agosto, fino a 43.000 ore di scarico di acque reflue sono state effettuate dalle compagnie idriche britanniche, con fino a 2.000 ore equivalenti versate nelle acque di bagno.

Il rapporto osserva che una quantità particolarmente elevata di scarichi si è verificata durante il recente weekend festivo, quando l'equivalente di 34 giorni di acque reflue è stato versato nelle acque di bagno in un arco di tre giorni.

Va notato che le compagnie idriche possono riversare acque reflue nei fiumi e nei mari tramite i traboccamenti durante i periodi di piogge intense, ma il tasso dovrebbe essere ragionevole. Questo chiaramente non è accaduto, poiché secondo Sky News sono stati emessi fino a 290 allerti fognari tramite l'app Safer Seas and Rivers Service del SAS durante tutta l'estate, con l'85% di questi avvenuti in acque di acqua che l'Agenzia per l'Ambiente dovrebbe avere una buona o eccellente qualità.

Inoltre, ci sono segnalazioni di centinaia di malattie da parte di persone che sono andate a nuotare nei fiumi, laghi e mari del Regno Unito durante l'estate, con molte che hanno sviluppato infezioni e hanno persino necessità di ricovero raramente.

Water UK ha poi rilasciato un commento su questo rapporto, spiegando che "l'87% delle acque da bagno ha ottenuto una valutazione 'buona' o 'eccellente'. Questo è un netto contrasto con gli anni '90, quando meno di un terzo delle acque da bagno avrebbe soddisfatto gli standard odierni."

Il portavoce ha aggiunto: "Nessuna fuoriuscita di acque reflue è mai accettabile, e stiamo lavorando per porvi fine il più rapidamente possibile. Per questo stiamo triplicando gli investimenti per dimezzare le fuoriuscite causate da traboccamenti di pioggia entro il 2030 e aumentare la capacità di 1.700 impianti di trattamento delle acque reflue."