Il rapporto afferma che metà delle funzionalità di sicurezza infantile sui social media non funzionano

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Le funzionalità di sicurezza dei bambini nei social media sono ora un tema importante, come dovrebbero essere. Secondo uno studio di ricercatori della New York University e della Northeastern University, almeno la metà delle misure di sicurezza pensate per proteggere i bambini sulle piattaforme social non mantiene le promesse, come riportato da Engadget.

Lo studio è stato pubblicato da Heat Initiative e Cybersafety Research Center, e ha testato 86 funzionalità su Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube. Secondo l'analisi, ciascuna delle piattaforme social ha avuto un tasso di guasto di almeno il 50 percento per quanto riguarda le caratteristiche protettive pubblicizzate.

Le aziende dei social media stanno affrontando cause legali da parte di distretti scolastici e individui che sostengono che le loro piattaforme abbiano causato danni.