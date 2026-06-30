Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Tecnologia

Il rapporto afferma che metà delle funzionalità di sicurezza infantile sui social media non funzionano

È una brutta notizia.

Grand Theft Auto VI (Xbox X)

Grand Theft Auto VI (Xbox X)

From 67.19 EUR at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Difmark
67.19 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Pc Componentes
79.99 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Shop To
93.86 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Le funzionalità di sicurezza dei bambini nei social media sono ora un tema importante, come dovrebbero essere. Secondo uno studio di ricercatori della New York University e della Northeastern University, almeno la metà delle misure di sicurezza pensate per proteggere i bambini sulle piattaforme social non mantiene le promesse, come riportato da Engadget.

Lo studio è stato pubblicato da Heat Initiative e Cybersafety Research Center, e ha testato 86 funzionalità su Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube. Secondo l'analisi, ciascuna delle piattaforme social ha avuto un tasso di guasto di almeno il 50 percento per quanto riguarda le caratteristiche protettive pubblicizzate.

Le aziende dei social media stanno affrontando cause legali da parte di distretti scolastici e individui che sostengono che le loro piattaforme abbiano causato danni.

Il rapporto afferma che metà delle funzionalità di sicurezza infantile sui social media non funzionano
Shutterstock

This post is tagged as:

Tecnologia


Caricamento del prossimo contenuto