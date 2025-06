Il rapporto del BFI afferma che sono stati utilizzati 130.000 script per addestrare i modelli di intelligenza artificiale

HQ

L'IA è in una fase un po' da Far West in questo momento. Poiché molte persone si stanno ancora abituando all'esistenza della tecnologia e alle sue capacità, la legislazione è alla base della crescente tendenza dei modelli di intelligenza artificiale. Ciò significa che molte modelle utilizzano liberamente contenuti protetti da copyright per imparare e crescere.

Una nuova ricerca del British Film Institute (BFI) afferma che più di 130.000 sceneggiature sono state utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Tramite Deadline, il rapporto afferma che l'uso di contenuti protetti da copyright da parte dell'intelligenza artificiale è la "preoccupazione dominante" intorno alla tecnologia.

"Man mano che i modelli generativi imparano la struttura e il linguaggio della narrazione dello schermo - da testo, immagini e video - possono quindi replicare tali strutture e creare nuovi output a una frazione del costo e della spesa delle opere originali", si legge nel rapporto. "Queste capacità apprese possono essere utilizzate per assistere i creativi umani, ma gli strumenti di intelligenza artificiale possono anche essere utilizzati per competere con i creatori originali sul cui lavoro sono stati formati".

I legislatori del Regno Unito stanno attualmente valutando la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rinunciare all'utilizzo dei loro contenuti per scopi di addestramento dell'intelligenza artificiale. Ma si teme che il governo del Regno Unito stia facendo troppo poco e troppo tardi per salvare l'industria cinematografica del paese.

Annuncio pubblicitario:

"Senza una pianificazione strategica, il settore cinematografico del Regno Unito potrebbe trovarsi superato dai concorrenti globali e dai nuovi studi nativi dell'intelligenza artificiale", ha scritto Rishi Coupland, direttore della ricerca di BFI. "Il futuro del settore potrebbe dipendere dalla sua capacità di sfruttare i benefici dell'IA mitigenandone i rischi".