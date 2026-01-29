Il rapporto di New York mostra una degradazione minima delle batterie nei veicoli elettrici che hanno percorso oltre 240.000 chilometri

HQ

Diversi studi hanno dimostrato che, se c'è un aspetto che è al centro della mente di molti potenziali clienti di veicoli elettrici, è la degradazione della batteria, la paura che man mano che una batteria viene utilizzata la sua autonomia effettiva diminuisca col tempo.

Ma come si collega questa paura alla realtà reale? Un nuovo studio sviluppato da Recurrent, che ha analizzato dati reali di oltre 1000 veicoli elettrici attivi sulle strade oggi dimostra che il degrado delle batterie non è così drastico come si pensava inizialmente.

Hanno confrontato l'autonomia effettiva dei già citati 1000 EV, che hanno tutti superato i 150.000 miglia, ovvero 240.000 chilometri, con l'autonomia di quando erano nuovi, e hanno scoperto che un modello relativamente nuovo del 2023 ha mantenuto il 91% della sua autonomia effettiva dopo aver superato i 240.000 chilometri.

Ora, quella percentuale era più bassa, e un'auto di 14 anni del 2012 "solo" mantiene l'81% della sua autonomia effettiva dopo aver superato la soglia del chilometro menzionata.

Questo coincide con altri studi di Recurrent, che afferma che solo lo 0,3% dei veicoli elettrici più recenti ha richiesto la sostituzione della batteria, cioè le auto vendute dopo il 2022.