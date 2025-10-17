Il rapporto rivela affermazioni di condizioni di lavoro preoccupanti e di problemi con lo sviluppatore Blades of Fire

HQ

Un nuovo rapporto indica che il crunch porta a più ore senza un adeguato compenso presso lo sviluppatore di Castlevania: Lords of Shadows e Blades of Fire MercurySteam. I dipendenti affermano che il morale del team è stato influenzato da queste pratiche, che hanno spinto all'azione giornate lavorative non ufficiali e più lunghe.

Il rapporto proviene dall'agenzia spagnola 3DJuegos, in cui si afferma che nelle prime fasi dell'anno sono state introdotte una serie di politiche in materia di risorse umane. A gennaio è stato introdotto un nuovo orario di lavoro chiamato DIJ, che essenzialmente si riduceva a più ore senza una chiara retribuzione extra.

Il sistema imponeva un'ora di lavoro in più al giorno, ma i dipendenti affermano che molti sono stati spinti ad aggiungere un'ora in più. La ragione principale addotta erano presumibilmente "esigenze di produzione". Non a tutti i reparti sono state date le stesse regole, il che ha portato al caos segnalato allo sviluppatore, poiché anche i team leader che applicavano queste modifiche non avevano un'idea chiara di cosa fossero in realtà. Nulla è mai stato ufficializzato o scritto in termini chiari.

"All'inizio, hanno detto che le ore extra erano completamente obbligatorie, senza distinguere tra le ore DIJ e quelle nuove, e hanno parlato della necessità di straordinari come se fossimo in una sorta di crisi", ha detto un dipendente (tramite GamePressure). "Hanno usato un linguaggio esagerato per descrivere la situazione dell'azienda, ma anche per coprire il fatto che stavano proponendo misure non strutturate e non regolamentate. Ci hanno detto che gli straordinari sarebbero stati assegnati secondo necessità, anche se gli straordinari devono essere registrati e concordati legalmente da entrambe le parti... E non c'era un sistema in atto per questo".

Nonostante gli sforzi per far uscire il gioco, l'ultima versione di MercurySteam non è riuscita ad attirare il pubblico e Blades of Fire non è stata all'altezza delle sue aspettative commerciali. Dovremo vedere cosa ci aspetta per lo studio in futuro.