Un rapporto rivela che il nome 'Donald' non è mai stato meno popolare tra i neonati negli Stati Uniti

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Un sistema insolito per determinare la popolarità di un presidente suggerisce che Donald Trump non sia molto amato dai cittadini statunitensi, almeno tra gli americani che sono diventati genitori nell'ultimo anno.

Un rapporto di NOTUS, basato su dati della Social Security Administration, mostra che il nome 'Donald' non è mai stato meno popolare per i neonati nella storia degli Stati Uniti rispetto all'anno scorso.

Secondo l'agenzia federale, nel 2025, l'anno in cui Trump ha iniziato il suo secondo mandato alla Casa Bianca, sono state ricevute meno di 400 domande per la previdenza sociale per bambini di nome Donald. In Florida, lo stato natale di Trump, solo 21 bambini sono stati chiamati Donald nel 2025.

'Donald' è classificato al 690° posto nella lista dei nomi per bambini più popolari negli Stati Uniti durante il 2025. A quanto pare, il nome 'Donald' raggiunse il picco di popolarità nel 1934, 12 anni prima della nascita di Donald Trump, quando 30.400 bambini ricevettero quel nome. Rimase un nome molto popolare fino agli anni '90, rimanendo nella top 100. Ma la popolarità diminuì: scese al numero 263 nel 2004, l'anno in cui la serie TV di Trump The Apprentice debuttò; e al numero 489 nel 2016, l'anno in cui Trump è diventato presidente per la prima volta.