Il rapporto suggerisce che Oneplus potrebbe abbandonare i mercati occidentali

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La situazione è chiara per uno dei produttori di smartphone più dirompenti degli ultimi anni, che, secondo i rapporti, potrebbe essere sul punto di cessare le operazioni in gran parte del mondo. Fonti di 9to5Google affermano che OnePlus chiuderà le sue operazioni in gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti, spostando la sua attenzione sull'Asia in futuro.

Non esiste una tempistica precisa, ma viene menzionato che i dipendenti in molte località sono già stati avvisati e hanno ricevuto i pacchetti di buonuscita prima della chiusura, che potrebbe avvenire già ad aprile. Il contesto citato è un cosiddetto "cambiamento strategico", con Cina e India identificate come il futuro mercato di OnePlus. Questo va anche di pari passo con le notizie secondo cui il marchio ha avuto difficoltà in diversi mercati internazionali e semplicemente non ha venduto abbastanza.

Come se non bastasse, il capo di OnePlus in India si è dimesso ed è tornato in Cina, alimentando ulteriormente le speculazioni che ci sia qualcosa che non va all'interno. Tuttavia, OnePlus stesso non ha confermato queste informazioni, quindi tutto va preso con le pinze. Speriamo davvero che nulla di tutto ciò sia vero e che possiamo continuare a guardare avanti a telefoni e tablet più accessibili da OnePlus.

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