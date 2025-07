Il rapporto sull'incidente di Air India rivela una confusione critica nella cabina di pilotaggio Gli investigatori evidenziano un movimento inspiegabile dell'interruttore del carburante pochi istanti prima dell'incidente mortale.

Un rapporto preliminare pubblicato sabato dagli investigatori indiani sull'incidente dell'Air India del mese scorso suggerisce che la confusione della cabina di pilotaggio sugli interruttori di interruzione del carburante potrebbe aver portato alla perdita di potenza del motore poco dopo il decollo. Sulla base dei risultati del rapporto dell'AAIB, un pilota è stato registrato mentre chiedeva alla sua controparte nella registrazione vocale della cabina di pilotaggio: "Perché hai tagliato la strada?" L'altro pilota ha risposto: "Non l'ho fatto. Lo scambio, ovviamente, indica confusione sull'inaspettata interruzione del carburante. Nonostante i piloti esperti ai comandi, entrambi gli interruttori furono azionati quasi contemporaneamente, facendo morire di fame i motori e innescando una discesa fatale. Nessun guasto tecnico è stato assegnato a Boeing o GE. Naturalmente, resta da vedere quale sarà la conclusione finale. Londra, Heathrow Regno Unito, 27 ottobre 2024 - Air India, Airbus A350 nella nuova livrea decolla in un cielo azzurro // Shutterstock