Il rarissimo Virtual Bowling si unisce alla lineup di Switch Online

Venerdì scorso, Nintendo ha sorpreso tutti annunciando che i giochi Virtual Boy saranno presto disponibili tramite Nintendo Switch Online, insieme a un accessorio completamente nuovo destinato a ricreare la leggendaria esperienza del 1995.

Ancora più sorprendente, tuttavia, è che l'azienda sta facendo un passo avanti rispetto alle aspettative. Tra i titoli in arrivo c'è Athena's Virtual Bowling, un gioco attualmente in vendita su eBay per un massimo di $ 10.000. Originariamente una delle ultime versioni ufficiali per la console giapponese Virtual Boy, il gioco è stato stampato in numero estremamente ridotto ed è stato a lungo considerato un Santo Graal per i collezionisti. Secondo Chris Kohler, ex giornalista e ora a Digital Eclipse, questa scarsità è ciò che guida il suo alto valore.

Detto questo, le inserzioni eBay completate suggeriscono che nessuno ha effettivamente venduto una copia a quel prezzo da un po' di tempo: intorno al 2020 la tariffa corrente era più vicina a $ 1.200- $ 1.800, secondo Racket Boy. Ma per molti fan, questo non è il punto: essere in grado di giocare legalmente è di per sé una sensazione minore. Nintendo ha confermato che il Virtual Bowling sarà affiancato da classici come Mario's Tennis, Wario Land, Jack Bros, 3D Tetris e molte altre icone di Virtual Boy quando il servizio verrà lanciato entro la fine dell'anno.