Il raro fumetto di Superman ha infranto le aspettative delle aste ed è diventato il fumetto più costoso mai venduto

Qualche settimana fa, abbiamo riportato la notizia che un fumetto Superman incredibilmente raro stava arrivando all'asta. Realizzato nel 1939, il fumetto fu Superman #1, la prima volta che il Man of Steel realizzò una sua striscia a fumetti, un numero molto raro considerato, dal punto di vista della valutazione, il terzo fumetto più prezioso di tutti i tempi.

Messo all'asta a Heritage Auctions, si pensava che il libro fosse valutato intorno ai 3 milioni di dollari, un'impresa costosa per usare un eufemismo, ma anche fuori dagli schemi. Lo diciamo perché ora l'asta si è conclusa e il fumetto non solo ha superato le aspettative, ma le ha distrutte oltre ogni immaginazione.

Secondo The Independent, il fumetto finì per la cifra di 9,1 milioni di dollari, diventando il fumetto più costoso mai venduto. Per riferire a quanto bene si comportasse questo fumetto, il fumetto più costoso di sempre era stato Action Comics #1, che è stato venduto per 6 milioni di dollari.

La lezione di questa situazione è che, se hai fumetti molto vecchi in giro, magari falli valutare, dato che i numeri originali Superman #1 sono incredibilmente rari, con circa 500 copie ancora disponibili. Non è chiaro quante siano di alta qualità e conservate come quella venduta per 9,1 milioni di dollari...

