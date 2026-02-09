Il Rayman originale torna in HD secondo il suo creatore Michel Ancel

Il creatore di Rayman, Michel Ancel, ha confermato che il gioco originale sarà rilasciato in HD in un'intervista con Retro Gamer. Ubisoft sembra avere grandi progetti per l'anniversario di uno dei suoi giochi più famosi e che per molti anni è stato il volto di Ubisoft.

Anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente da parte di Ubisoft, il suo creatore ha dichiarato quanto segue: "Non ricordo esattamente quando, ma sarà in HD e penso che Ubisoft stia aggiungendo qualche checkpoint in più e cose simili solo per renderlo un po' meno frustrante".

Ecco fatto, un altro dei segreti peggio custoditi nel mondo dei videogiochi arriverà prima o poi. Sarà parte di quella fuga di notizie per il 30° anniversario di Rayman o sarà in un altro momento?

La situazione di Ubisoft non è delle migliori al momento, con giochi cancellati, ritardi in altri progetti, licenziamenti e, in generale, un ambiente di lavoro scomodo di fronte a tutte queste decisioni. Speriamo che il ritorno di Rayman aiuti a migliorare l'atmosfera dell'azienda e l'opinione dei giocatori.

Non vedi l'ora di vedere la versione HD di Rayman?