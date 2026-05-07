Il Rayo Vallecano raggiunge la finale della Conference League con una finale epica: la Spagna conquista il quinto posto in Champions League

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Il Rayo Vallecano ha fatto la storia qualificandosi per la finale della UEFA Conference League contro il Crystal Palace, battendo lo Strasburgo 1-0, 2-0 nel complessivo, con due gol di Alemão. Prima finale nella storia del Rayo, europea o meno, un risultato immenso per il modesto club in un quartiere a sud di Madrid, con una frazione dei budget del Real Madrid o dell'Atlético de Madrid, ma che compete quasi ogni anno nella massima serie spagnola... e ora mancano 90 minuti a un trofeo europeo.

La loro vittoria ha un peso extra, e in particolare il rigore parato da Batalla al 94° minuto. Anche se lo Strasburgo avesse segnato, il risultato sarebbe potuto essere lo stesso, ma negare a Strasburgo quei gol significa che la Spagna ha battuto la Germania nella corsa per il posto extra in Champions League la prossima stagione.

Ora, grazie al Rayo Vallecano, i primi cinque club della lega in Spagna si qualificheranno per la Champions League, il sesto andrà in Europa League e il settimo in Europa League. E il Rayo, attualmente undicesimo, se batterà il Crystal Palace in finale, si qualificherà anch'egli per Europa League la prossima stagione.

Il Rayo Vallecano affronterà il Crystal Palace, che ha sconfitto lo Shakhtar Donetsk, nella finale della Conference League il 27 maggio.