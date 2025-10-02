Il Rayo Vallecano torna trionfalmente in una competizione UEFA dopo 25 anni

HQ

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita europea per la prima volta in 25 anni (senza contare le qualificazioni della scorsa estate). Il club di un quartiere popolare a sud di Madrid, si sposta spesso tra la prima eRayo la seconda divisione in Spagna, ma la scorsa stagione ha goduto di una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni e si è classificato ottavo nella Liga, garantendogli l'accesso alla UEFA Conference League.

I tifosi hanno invaso il campo il giorno in cui il Rayo Vallecano ha confermato l'ingresso alle qualificazioni alla UEFA Conference League lo scorso maggio, qualificazione che ha finalmente conquistato lo scorso agosto con un 4-0 contro il club bielorusso Neman.

Oggi, nella prima giornata della fase di UEFA Conference League, il Rayo Vallecano ha deliziato i tifosi con una comoda vittoria contro il KF Shkëndija, club di Tetovo, Macedonia del Nord. Il Rayo ha avuto il pieno controllo della partita, con solo 1 tiro della squadra macedone contro i 20 della squadra locale. Unai López e Fran Pérez hanno segnato nell'arco di tre minuti nel primo tempo.

Prima partita UEFA (e vittoria) dal 2000

La vittoria è stata particolarmente significativa per il Rayo, un club umile che aveva giocato in una competizione europea solo una volta prima: durante la stagione 2000/01 della Coppa UEFA. Quell'anno sono riusciti a raggiungere i quarti di finale, perdendo contro l'Alavés, un altro club spagnolo. L'Alavés alla fine ha raggiunto la finale, perdendo contro il Liverpool in quella che conosciamo come l'Europa League.

Le prossime trasferte dei giocatori del Vallecano saranno la Svezia (contro il BK Häcken), la Slovacchia (Slovan Bratislava) e la Polonia (Jagiellonia Białystok), e accoglieranno il Drita dal Kosovo e un altro club polacco, il Lech Poznań.