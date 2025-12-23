Il razzo giapponese H3 non riesce a mettere in orbita il satellite di navigazione a causa di problemi al motore

HQ

Il razzo giapponese H3 non è riuscito a mettere in orbita un satellite di navigazione governativo lunedì dopo aver avuto problemi al motore, causando un passo indietro al programma spaziale del paese.

Il razzo è decollato dal Centro Spaziale di Tanegashima trasportando il satellite Michibiki n. 5, parte del sistema satellitare quasi zenitico giapponese (QZSS), ma non è riuscito a raggiungere l'orbita prevista, ha riferito l'Agenzia Giapponese per l'Esplorazione Aerospaziale (JAXA ).

L'H3 è il veicolo di lancio di punta del Giappone, sviluppato da Mitsubishi Heavy Industries. Sebbene abbia fallito al primo lancio nel 2023, ha completato con successo sei missioni. I funzionari giapponesi hanno dichiarato che il guasto probabilmente innescerebbe un'indagine approfondita, che potrebbe ritardare i futuri lanci e compromettere i piani per l'espansione della rete di navigazione.