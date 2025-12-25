Il re Carlo appella alla compassione e alla riconciliazione nel messaggio natalizio

HQ

Il re Carlo ha esortato le persone a cercare la riconciliazione e a trarre forza dalla diversità delle loro comunità nel suo messaggio del giorno di Natale, dopo un anno segnato da divisioni e violenze in Gran Bretagna e all'estero.

Nel discorso, scritto personalmente dal monarca, Carlo lodò lo spirito di unità dimostrato dalla generazione che visse la Seconda Guerra Mondiale, affermando che il loro coraggio e la loro volontà di unirsi offrivano un "messaggio senza tempo" per la società odierna.

"Sentiamo parlare di divisione, sia in patria che all'estero, questi sono i valori che non dobbiamo mai perdere di vista," disse il re, indicando compassione, perdono e rispetto come fondamenta per la pace.

Ha inoltre reso omaggio agli atti di "coraggio spontaneo" dopo recenti attacchi, tra cui la sparatoria a Bondi Beach in Australia e un attacco con coltello in una sinagoga di Manchester, dove ha visitato dei sopravvissuti all'inizio di quest'anno. Filmati di quelle visite sono stati presentati nella trasmissione.

Charles ha avvertito che un mondo in rapido cambiamento e guidato dalla tecnologia può mettere a dura prova il benessere e i legami sociali, suggerendo che il Natale offre un'opportunità per fermarsi, riflettere e riconnettersi. Incoraggiava le persone ad apprezzare i vicini, a costruire amicizie e a rafforzare i legami comunitari.

Registrato all'inizio di questo mese nell'Abbazia di Westminster, il messaggio evitava riferimenti personali alla salute del re e si concentrava invece sulle esperienze e sulla fede condivise. Ispirandosi alla storia di Natale, Carlo ha evidenziato temi di pellegrinaggio, difficoltà e solidarietà, osservando che Maria, Giuseppe e i pastori si affidavano tutti alla gentilezza degli altri.