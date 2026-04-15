Il re Carlo visiterà gli Stati Uniti nel tentativo di ristabilire i rapporti con Trump

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Il re Carlo III si recherà negli Stati Uniti entro la fine del mese per una visita di stato, mentre Londra cerca di allentare le tensioni con Donald Trump.

"La visita riconosce le sfide che il Regno Unito, gli Stati Uniti e i nostri alleati devono affrontare in tutto il mondo", ha dichiarato martedì un portavoce di Buckingham Palace. "Questa visita è un momento per riaffermare e rinnovare i nostri legami bilaterali mentre affrontiamo insieme queste sfide, nell'interesse nazionale del Regno Unito."

La visita arriva in un momento delicato, con legami tesi a seguito della guerra guidata dagli Stati Uniti in Iran e disaccordi tra Trump e Keir Starmer sul ruolo della Gran Bretagna nel conflitto.

Buckingham Palace ha presentato il viaggio come un'opportunità per "riaffermare e rinnovare" la storica partnership tra i due paesi, spesso descritta come la "più stretta delle amicizie."

Oltre alla dimensione politica, Charles si rivolgerà anche al Congresso degli Stati Uniti e incontrerà le famiglie delle vittime degli attacchi dell'11 settembre.

Nonostante le tensioni, Trump ha mantenuto una posizione calorosa verso la famiglia reale britannica, rendendo la visita un test chiave per capire se la diplomazia personale possa aiutare a colmare un divario geopolitico sempre più ampio.