Il Re dei Giochi torna in Yu-Gi-Oh!' Nuovo set di Chaos Origins

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Che tu sia un fan che duella fin dall'inizio, o qualcuno che non si è mai fidato del cuore delle carte da quando l'anime originale è andato in onda sui nostri schermi TV, probabilmente conosci Yu-Gi-Oh! conosci Yami Yugi. L'iconico protagonista dell'anime e del manga originali non cerca sempre un duello in questi giorni, ma ora è tornato come parte del nuovo Yu-Gi-Oh! Ambientazione TCG su Chaos Origins.

Chaos Origins segna il lancio di ciò che Konami e Yu-Gi-Oh! definiscono "Starlight 2.0." In sostanza, abbiamo inclusi alcuni Starlight Rare aggiornati in questo set, adottando alcune delle modifiche alle meccaniche che i giocatori hanno già visto in alcune regioni. Starlight 2.0 è solo una descrizione di come questa nuova scatola viene vista internamente, tra l'altro, non è un segno ufficiale di rarità né un nuovo nome per identificare le carte.

Ciò che è unico in Chaos Origins, oltre ai nuovi e sofisticati redesign di alcune carte classiche di Yugi di cui parleremo, è che non ha mostri del Main Deck. Invece, devi posizionare le tue carte Mostro nelle zone Magia e Trappola. Chaos Origins ha un tema scacchistico e contiene 100 carte da aggiungere alle tue collezioni e ai tuoi mazzi.

Come detto, alcuni dei mostri più memorabili di Yugi tornano in questo set, tra cui Kuriboh, Celtic Guardian, Summoned Skull e altri. Sto ancora pregando per un aggiornamento di Gazelle, il Re delle Bestie Mitiche, ma realisticamente è difficile sostenere che questi non siano alcuni dei mostri più memorabili che abbiamo visto Yugi portare nell'arena dei duelli.

Chaos Origins è disponibile ora.