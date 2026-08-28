HQ

Harald V, re di Norvegia, è morto venerdì mattina all'età di 89 anni. La sua salute era notevolmente peggiorata negli ultimi giorni ed è morto a causa di un'infezione del flusso sanguigno, dopo aver accumulato liquidi durante il trattamento con cortisone per l'anemia emolitica. Suo figlio diventa immediatamente il nuovo re di Norvegia come Haakon VIII.

Harald è stato il monarca vivente più anziano d'Europa, essendo stato incoronato nel 1991. Come monarca, le sue funzioni erano principalmente rappresentative e cerimoniali, senza potere esecutivo, ed è particolarmente ricordato il suo ruolo dopo gli attacchi terroristici del 22 luglio 2011, così come un discorso nel 2016, nei suoi 25 anni sul trono, in cui ha lanciato un inaspettato appello all'inclusione e alla diversità, parlando degli emigranti norvegesi da Afghanistan, Pakistan, Polonia, Somalia o Siria, di coloro che "credono in Dio, Allah, nell'universo e nel nulla" e "delle ragazze che amano ragazze e dei ragazzi che amano i ragazzi".

Un recente sondaggio della NRK pubblicato a maggio 2026 ha mostrato che il sostegno alla monarchia è del 64% in Norvegia, circa la metà della popolazione sotto i 30 anni; Il parlamento ha recentemente votato per mantenere la monarchia con 141 voti su 169 membri contrari alla creazione di una Repubblica (tramite RTVE).

Tuttavia, il nuovo re di Norvegia, Haakon VIII, dovrà affrontare la controversia che sua moglie, la regina Mette-Marit di Norvegia, sia stata associata a Jeffrey Epstein dopo la prima condanna del defunto reato sessuale.