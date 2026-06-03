Il re di Thailandia ha concesso la grazia all'ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, dopo la sua condanna a otto mesi di carcere

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Per celebrare le celebrazioni del compleanno della regina Suthida di Thailandia oggi, 3 giugno, suo marito, il re Maha Vajiralongkorn, ha concesso diverse grazia a prigionieri che, secondo il Dipartimento di Giustizia, soddisfano determinati requisiti, e una di queste grazia reale è stata quella dell'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra. Thaksin, rilasciato in libertà condizionale il mese scorso dopo aver scontato otto mesi di carcere, aveva poco più di tre mesi rimasti della sua condanna di un anno, che sarebbe dovuta scadere a settembre.

L'ex leader di 76 anni è tornato in Thailandia dopo 15 anni di esilio volontario a seguito del suo mandato per affrontare un processo con accuse di abuso di potere e conflitto di interessi durante il suo governo dal 2006 al 2011. Tornò lo stesso giorno in cui un partito alleato con lui ottenne sufficiente sostegno parlamentare per formare un governo, ma poche ore dopo dovette essere ricoverato in ospedale e successivamente mandato in prigione. La sua condanna era già stata ridotta a un anno dal re stesso, ma trascorse sei mesi in ospedale prima di ottenere la libertà condizionale.

Thaksin Shinawatra appartiene alla famiglia miliardaria Shinawatra, una delle più potenti e influenti del paese, che ha plasmato successivi governi populisti guidati da membri del clan familiare o da alleati molto vicini.

Il ministro della Giustizia Rutthaphon Naowarat ha detto ai giornalisti di Reuters che, sebbene Thaksin Shinawatra soddisfacesse i requisiti per la grazia, c'erano ancora alcune formalità amministrative da risolvere prima che il suo tag elettronico potesse essere rimosso.