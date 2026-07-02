Il re emerito di Spagna è arrabbiato perché una fortuna nascosta nelle Isole del Canale è stata donata a un'ONG

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The British Council Refugee (BCR), una piccola ONG senza scopo di lucro con sede a Londra, ha ricevuto due nuove donazioni per un totale di tre milioni di sterline (3,5 milioni di euro), portando il totale ricevuto da una generosa donazione a 6,6 milioni di sterline (7,6 milioni di euro).

Il punto qui è che questi fondi sono stati donati postumo dall'imprenditore e banchiere spagnolo Romero Maura, scomparso nel 2022 e che per molti anni è stato confidente e amico intimo del re emerito di Spagna, Juan Carlos I. Si dice che questi soldi provengano da una fortuna nascosta in una struttura finanziaria opaca situata nel paradiso fiscale dell'isola di Jersey, nel Canale della Manica, e si ritiene facciano parte dei 15 milioni di euro dell'ex re nascosti al sistema giudiziario spagnolo. Quando le autorità spagnole iniziarono a indagare sul capo di stato spagnolo, egli distribuì la sua fortuna non dichiarata su vari conti in tutto il mondo, mettendoli a nome di persone di cui si fidava (o di ex amanti, come Corinna Larssen). E secondo fonti del quotidiano El País, l'ex monarca è estremamente arrabbiato per tutta la faccenda.

Romero Maura, vedovo senza figli, decise che quel denaro non sarebbe mai più tornato nei conti di Juan Carlos I e mise subito per iscritto il suo desiderio che, alla sua morte, il denaro fosse distribuito a cause benefiche e di assistenza sociale. In particolare, a coloro che sostenevano i figli, che non aveva mai potuto avere per conto suo.

Il banchiere e docente di storia di Oxford ha inoltre donato le sue due case nel Regno Unito (Londra) e in Francia (Périgord), complete di posti auto, per un valore aggiuntivo di altri cinque milioni di sterline (5,8 milioni di euro), oltre al saldo di un conto bancario svizzero, come riconosciuto dall'organizzazione e confermato da un parente del donatore.