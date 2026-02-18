Il re Federico di Danimarca visita la Groenlandia per riaffermare l'unità in mezzo agli interessi artici di Trump
Questa è la sua seconda visita in Groenlandia nell'arco di un anno.
Il re danese Federico è arrivato a Nuuk mercoledì per la sua seconda visita in Groenlandia nell'arco di un anno, segnalando forti legami tra la Danimarca e il territorio artico nonostante i ripetuti commenti del presidente USA Donald Trump sull'acquisizione dell'isola.
Il re accolse i leader groenlandesi, tra cui il primo ministro Jens-Frederik Nielsen e il capo parlamentare Kim Kielsen, prima di visitare una scuola, il quartier generale della Royal Greenland e la base del Comando Artico Congiunto danese a Nuuk.
Continuerà a girare l'isola per i prossimi giorni. Cioè, giovedì e venerdì. Un'isola dove, tra l'altro, ha trascorso lunghi periodi, inclusa una spedizione di quattro mesi in passato sulla calotta glaciale dell'isola, tra altre visite precedenti...