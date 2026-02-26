Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Il re norvegese Harald per essere dimesso dall'ospedale in Spagna

Il re sarà dimesso da un ospedale a Tenerife giovedì.

HQ

Il re norvegese Harald, 89 anni, sarà dimesso da un ospedale a Tenerife giovedì dopo essere stato curato per un'infezione cutanea alla gamba e disidratazione, ha annunciato il palazzo reale.

Il re si è ammalato durante una vacanza privata in Spagna all'inizio di questa settimana. Lui e la regina Sonja continueranno il loro soggiorno sull'isola, con il medico personale del re che rimarrà per alcuni giorni a monitorare la sua guarigione...

Il re norvegese Harald per essere dimesso dall'ospedale in Spagna
Il re norvegese Harald // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoNorvegiaSpagna


Caricamento del prossimo contenuto