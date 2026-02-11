Il Real Madrid abbandona ufficialmente la Super League e raggiunge un accordo con la UEFA

HQ

Il progetto Super League è ufficialmente concluso. Real Madrid, i Club Europei, i Club di Calcio Europeo (ECA, l'organizzazione guidata da Nasser Al Khelaïfi) e UEFA hanno inviato una dichiarazione congiunta con "un accordo per il bene del calcio di club europeo", che significa la fine della Super League, una competizione proposta nel 2021 dal presidente del Real Madrid Florentino Pérez, che sfiderebbe la UEFA Champions League poiché avrebbe i migliori club di calcio d'Europa.

A causa dell'accoglienza schiacciante e negativa da parte dei tifosi e di altri club, tutti i fondatori originali, tra cui Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Intermilano, AC Milan, Juventus e Atlético de Madrid, ritirarono il loro sostegno pochi giorni dopo l'annuncio. Solo il FC Barcelona ha continuato a sostenere il progetto, ma si è lentamente fatto da parte e, lo scorso fine settimana, ha annunciato ufficialmente che avrebbe cessato il loro supporto.

Nel frattempo, la UEFA ha sempre criticato il progetto definendolo "elitario", qualcosa che "distruggerebbe il calcio così com'è".

Dichiarazione ufficiale tra UEFA, club di calcio europeo e Real Madrid "per il bene del calcio europeo"

Mercoledì 11 febbraio, quasi cinque anni dopo l'annuncio ufficiale della Super League nell'aprile 2021, il piano viene abbandonato, anche se la dichiarazione ufficiale menziona a malapena la Super League.

"Dopo mesi di discussioni condotte nell'interesse del calcio europeo, UEFA, i Club Calcistici Europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principi per il benessere del calcio di club europeo, rispettando il principio del merito sportivo con enfasi sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul potenziamento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia".

La dichiarazione afferma solo che "questo accordo di principi servirà anche a risolvere le loro controversie legali relative alla Superlega Europea, una volta che tali principi saranno stati attuati e applicati", ma ciò significa la fine del progetto e la causa contro la UEFA da parte del Real Madrid e dell'A22, sponsor della Super Lega, che voleva 4.500 milioni di euro di risarcimento, sarà anch'essa abbandonata.