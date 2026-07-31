Il Real Madrid annuncia a sorpresa un nuovo attaccante poche ore dopo aver venduto Gonzalo

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Poche ore dopo che il Real Madrid ha chiuso la vendita di Gonzalo García al Fulham, hanno ingaggiato un nuovo attaccante, proveniente dal club di LaLiga Levante: Carlos Espí, un attaccante di 21 anni, assunto per cinque stagioni, fino a giugno 2031, e che gioca nelle squadre spagnole U-19 e U-20. Il rapido acquisto è stato annunciato giovedì sera, nonostante fosse stato associato a un trasferimento all'Hull City nelle ultime settimane.

Il Real Madrid pagherà la clausola di riducimento di 25 milioni di euro al Levante (in confronto, hanno guadagnato 40-45 milioni di euro dalla vendita di Gonzalo García, e questo solo per il 70% del giocatore, mantenendo i diritti per una futura vendita). Giocatore formato in casa dal Levante, a Valencia, Espí ha segnato 20 gol in tre stagioni. Al Real Madrid, ci si aspetta che colmi il vuoto di Gonzalo, che è il ruolo di sostituto di Kylian Mbappé. Questo acquisto getta ulteriori dubbi sul futuro del brasiliano Endrick, che avrebbe gareggiato con Espí per pochi minuti: ovviamente, nessuno sa davvero quali saranno i piani di José Mourinho...

In futuro, il Real Madrid ha ancora in programma di concludere l'acquisto dell'ala Yan Diomandé e sta lavorando anche per l'acquisto di Rodri dal Manchester City, un acquisto che richiederebbe ulteriori vendite: continuano le voci che Vinícius possa essere venduto all'Arsenal...