Il Real Madrid annuncia a sorpresa un nuovo attaccante poche ore dopo aver venduto Gonzalo
Il Real Madrid ingaggia Carlos Espí, un attaccante del Levante, per 25 milioni di euro.
Poche ore dopo che il Real Madrid ha chiuso la vendita di Gonzalo García al Fulham, hanno ingaggiato un nuovo attaccante, proveniente dal club di LaLiga Levante: Carlos Espí, un attaccante di 21 anni, assunto per cinque stagioni, fino a giugno 2031, e che gioca nelle squadre spagnole U-19 e U-20. Il rapido acquisto è stato annunciato giovedì sera, nonostante fosse stato associato a un trasferimento all'Hull City nelle ultime settimane.
Il Real Madrid pagherà la clausola di riducimento di 25 milioni di euro al Levante (in confronto, hanno guadagnato 40-45 milioni di euro dalla vendita di Gonzalo García, e questo solo per il 70% del giocatore, mantenendo i diritti per una futura vendita). Giocatore formato in casa dal Levante, a Valencia, Espí ha segnato 20 gol in tre stagioni. Al Real Madrid, ci si aspetta che colmi il vuoto di Gonzalo, che è il ruolo di sostituto di Kylian Mbappé. Questo acquisto getta ulteriori dubbi sul futuro del brasiliano Endrick, che avrebbe gareggiato con Espí per pochi minuti: ovviamente, nessuno sa davvero quali saranno i piani di José Mourinho...
In futuro, il Real Madrid ha ancora in programma di concludere l'acquisto dell'ala Yan Diomandé e sta lavorando anche per l'acquisto di Rodri dal Manchester City, un acquisto che richiederebbe ulteriori vendite: continuano le voci che Vinícius possa essere venduto all'Arsenal...