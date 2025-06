Il Real Madrid annuncia la rosa per la Coppa del Mondo per club di quest'estate

HQ

Il Real Madrid ha annunciato mercoledì pomeriggio la squadra che prenderà per la Coppa del Mondo per club FIFA negli Stati Uniti il mese prossimo. 34 giocatori si recheranno questo fine settimana a Miami, per prendere parte alle partite della fase a gironi, a partire dalla prossima settimana, mercoledì 18 giugno alle 20:00 BST, 21:00 CEST, all'Hard Rock Stadium di Miami, contro il club saudita Al Hilal.

Tra questi, due acquisti confermati, tutti in difesa: Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, e anche molti giocatori nostrani che potrebbero ottenere qualche minuto, come Jacobo Ramón (che ha segnato un grande gol in una delle loro ultime partite), Diego Aguado, Chema, Mario Martín...

Nella rosa ci sono anche alcuni giocatori che non continueranno la prossima stagione, tra cui Luka Modric e Lucas Vázquez. Quello che sembra rimanere è Rodrygo, che farà parte della squadra della Coppa del Mondo per Club. Endrick, a causa di un infortunio, non viaggerà. Naturalmente, tutti saranno guidati dal nuovo allenatore Xabi Alonso.

Portieri



Courtois



Lunin



Fran González



Sergio Mestre



Difensori



Carvajal



Militão



Alaba



Alexander-Arnold



Lucas Vázquez



Fran García



Rüdiger



Mendy



Huijsen



Youssef



Jacobo



Asencio



Fortea



Diego Aguado



Centrocampisti



Bellingham



Camavinga



Valverde



Modrić



Tchouameni



Arda Güler



Ceballos



Chema



Víctor Muñoz



Mario Martín



Vedi forward



Vini Jr.



Mbappé



Rodrygo



Endrick



Brahim



Gonzalo



Puoi controllare qui le date di tutte le partite del Real Madrid e dei potenziali rivali negli ottavi di finale e nei quarti di finale.