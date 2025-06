Il Real Madrid annuncia ufficialmente l'ingaggio del "proprio Lamine Yamal"

HQ

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente il suo nuovo giocatore: Franco Mastantuono diventerà un giocatore del Real Madrid dal 14 agosto 2025, con un contratto di sei anni fino al 2031. Il giocatore argentino, ancora solo 18enne, viene dal River Plate, e la Coppa del Mondo per Club sarà l'ultima competizione che giocherà con loro. Il Real Madrid voleva che si unisse prima, mentre il club voleva che rimanesse fino a dicembre in modo che giocasse con lui alla Libertadores.

Alla fine, è stato raggiunto un accordo in modo che Franco si unisca al Real Madrid il 14 agosto, il giorno in cui compie 18 anni, il che significa che giocherà la Coppa del Mondo con il River Plate ma salterà la pre-stagione con il Madrid. Tuttavia, il club ripone grandi speranze su di lui... forse troppi.

Secondo il giornalista sportivo spagnolo Manu Carreño, all'interno del club sognano di fare di lui un "Lamine Yamal vestito di bianco" in modo che, nel prossimo futuro, possano ricreare una rivalità come quella del passato tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo che difendono i colori di FC Barcelona e Real Madrid.

C'è molto da aspettarsi dal trequartista, solo un mese più vecchio di Yamal, ma ancora senza un posto chiaro in squadra: l'unico modo per ottenere minuti regolari in squadra è se qualcun altro viene messo in panchina, come Bellingham, Arda Guler, Rodrygo o Brahim.