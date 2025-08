Il Real Madrid annuncia un'amichevole in Austria una settimana prima dell'inizio della stagione

HQ

Il Real Madrid ha annunciato oggi che giocherà ancora un'amichevole in questa pre-stagione, una settimana prima del suo debutto ufficiale il 19 agosto. Il club aveva cercato di posticipare la prima partita, chiedendo più tempo per riposare i propri giocatori. Questa settimana abbiamo appreso che LaLiga non ha accettato il cambiamento, quindi la loro prima partita ufficiale in questa stagione sarà il 19 agosto, al Bernabéu, contro l'Osasuna.

Ciò non ha impedito loro di programmare un'amichevole il 12 agosto, e sarà contro il WSG Tirol, un club austriaco della Bundesliga austriaca, che si è classificato 10° (su 12) la scorsa stagione. Sarà a Innsbruck, città delle Alpi, con uno stadio, lo Stadio Tivoli che contiene 17.000 posti, alle 19:00 CEST.

Sarà l'unica partita della pre-stagione in cui Xabi Alonso potrà testare la squadra e i nuovi acquisti, tra cui Álvaro Carreras, prima dell'inizio della stagione ufficiale. Gli allenamenti inizieranno il 4 agosto per tutti i giocatori ad eccezione di Franco Mastantuono, che non entrerà ufficialmente a far parte del club fino al 14 agosto, quando compirà 18 anni.