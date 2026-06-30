Il Real Madrid avrebbe lavorato a un altro grande acquisto difensivo, proveniente dall'Inter
Bastoni, difensore centrale proveniente dall'Inter, sarebbe stato uno dei nuovi acquisti del Real Madrid.
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Il Real Madrid non ha ancora finito con gli acquisti, e nuove voci indicano un altro importante rinforzo difensivo, dopo le confermate acquisizioni di Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. Come Denzel Dumfries, che ha appena fatto le valigie dopo essere stato eliminato dai Mondiali dal Marocco - molto vociferizzato per il Real Madrid, ma ancora non confermato ufficialmente - sarebbe un altro giocatore dell'Inter, Alessandro Bastoni.
Il difensore centrale, una presenza fissa dell'Inter dal 2017 dopo due stagioni in prestito all'Atalanta e al Parma, sarebbe il prossimo obiettivo del club bianco, secondo AS, un trasferimento che potrebbe costare circa 60 milioni di euro e che ha l'approvazione sia del giocatore, che vuole trasferirsi al Madrid, sia dell'Inter. che secondo AS, ha un rapporto istituzionale "eccellente" con il Real Madrid, e ha aperto la porta al giocatore.
Tuttavia, l'emittente spagnola riporta che la situazione "cambia quasi ogni giorno" e non sarà risolta presto, e un esempio: Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund sembrava un obiettivo del Real Madrid, ma dopo l'infortunio, quell'accordo ora è annullato.
Secondo l'AS, Bastoni ha inizialmente negoziato con il Barcellona, ma questo era prima di sapere che José Mourinho sarebbe tornato al Real Madrid la prossima stagione, il che lo spinge a "mettere tutto in pausa" in attesa della chiamata di Florentino Pérez...