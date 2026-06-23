Il Real Madrid Basketball ha firmato un nuovo contratto decennale con l'EuroLeague

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La situazione tra Real Madrid ed EuroLeague è cambiata improvvisamente, e il club spagnolo ha firmato un nuovo proroga contrattuale con EuroLeague, accettando di giocare nella competizione per i prossimi dieci anni, fino al 2036, e accettando anche di partecipare alla nuova forma dell'Euroleague: le squadre, attuali azionisti della lega, diventeranno franchigie.

Eurohoops riporta che il Real Madrid, che era stato l'unico dei 13 squadre azionisti dell'Eurolega a non firmare un accordo con la competizione e a concentrarsi invece sulla NBA Europe, ha ora firmato un accordo che sarà ratificato nel prossimo consiglio dell'Eurolega venerdì.

Man mano che le squadre diventano franchigie, la clausola di resclosione dall'EuroLeague, inizialmente di dieci milioni di euro, viene moltiplicata più volte, secondo AS, per impedire alle squadre di lasciare la competizione e unirsi alla futura NBA Europe.

Questo accordo arriva dopo alcuni giorni di turbolenze al Real Madrid Basket, con le dimissioni di diversi dirigenti chiave della squadra di basket, tra cui il general manager Sergio Rodriguez, dimesso dopo un anno, e il ritorno di Juan Carlos Sánchez, che è stato general manager della squadra di basket tra il 2010 e il 2025.