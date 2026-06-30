Il Real Madrid Basketball "ruba" l'allenatore Pedro Martínez dal Valencia Basket

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Dopo una stagione senza trofei, la prima volta che succede dal 2011, il Real Madrid ha deciso di terminare il contratto con Sergio Scariolo, ex allenatore della nazionale spagnola, e assumerà Pedro Martínez, allenatore del Valencia Basket, che lascerà la squadra arancione dopo due stagioni durante il suo secondo periodo.

Secondo As, l'idea di allenare il Real Madrid attirò Martínez, poiché sarebbe stata la sua prima esperienza in una "grande" squadra, dopo aver lavorato due esperienze al Valencia (la prima tra il 2015 e il 2017, quando vinse anche l'unico altro titolo di campionato del Valencia), e dopo aver lavorato anche a Baskonia, Gran Canaria e Manresa. Tuttavia, fu un colpo per il Valencia, che cercò di fermarne la partenza con una controproposta, ma Martínez fu convinto a unirsi al Real Madrid, e il club bianco pagherà una clausola di riducimento di un milione di euro. Il Madrid pagherà anche un risarcimento di cinque milioni di euro a Scariolo, per aver rotto il contratto con due stagioni ancora da raggiungere.

Con Martínez, il Valencia Basket ha ottenuto una storica apparizione nella Final Four di EuroLeague, ha vinto la Supercoppa di Spagna e la scorsa settimana la Liga ACB, battendo il Barça 3-1 in finale. Ha inoltre ricevuto il premio come miglior allenatore della stagione.